Звезда шоу на СТС рассказал о зависти к популярному российскому комику

Участник «Импровизаторов» Позов рассказал о зависти к коллеге Антону Шастуну

Популярный российский комик, звезда юмористического шоу «Импровизаторы» на СТС Дмитрий Позов рассказал о зависти к коллеге по проекту Антону Шастуну. Подробности он раскрыл в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

«У меня был период, когда он у меня не то что зависть вызывал, он меня парализовал вообще», — высказался Позов о Шастуне. Комик объяснил, что работа юмористом подразумевает нахождение на виду, из-за чего приходится постоянно сравнивать свои успехи с чужими.

«Мы видим, мы сравниваем так или иначе, и в какой-то момент я понял, что я не концентрируюсь на своем творчестве и на своей жизни, а я просто переживаю за успехи других», — признался участник «Импровизаторов».

По словам комика, справиться с проблемой зависти ему помог психоаналитик. «Я не могу сказать, что я полностью независим теперь ни от чего. Я тщеславен, я хочу иметь признание, хочу, чтобы меня везде звали, а не кого-то, хочу, чтобы у меня было больше всех проектов, а не у кого-то», — заключил он.

Ранее Позов рассказал, что в прошлом сильно переживал из-за отсутствия заработка. Он отметил, что беспокоился из-за нехватки денег, потому что жил с девушкой.

Шоу «Импровизаторы» с комиками Дмитрием Позовым, Антоном Шастуном, Арсением Поповым и Сергеем Матвиенко выходит на СТС с 16 марта. До этого юмористы выступали в аналогичном формате в проекте «Импровизация», который транслировался на ТНТ с 2016-го по конец 2022 года.