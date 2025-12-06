Реклама

11:17, 6 декабря 2025

Потеснивший Германию Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию

Китай стал крупнейшим экспортером пива в Россию, потеснив Германию
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: momente / Shutterstock / Fotodom  

Китай стал крупнейшим поставщиком пива в России по итогам девяти месяцев текущего года. Об этом со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств сообщает РИА Новости.

Поднебесная нарастила отгрузки в 1,5 раза и стала крупнейшим экспортером напитка в Россию, потеснив Германию. Потеснить Германию удалось и Чехии, вышедшая на второе место по поставкам напитка в Россию. Замыкают первую пятерку стран-поставщиков пива в нашу страну Литва и Латвия.

Согласно статистическим данным, в 2025 году Россия сократила импорт пива вдвое — до 100,8 миллиона долларов.

16 ноября сообщалось, что поставки пива из Европы в Россию рухнули до минимума за десятилетие.

