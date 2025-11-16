Экономика
07:24, 16 ноября 2025

Поставки пива из Европы в Россию рухнули до минимума за десятилетие

Евростат: Поставки пива из ЕС в Россию сократились до минимума с 2015 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Поставки пива из Европы в Россию рухнули до минимума за десятилетие, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что уровень импорта в начале осени достиг минимальных значений с 2015 года, в РФ из Европейского союза было ввезено лишь три тысячи тонн пива. Меньший объем фиксировался десять лет назад — 2,8 тысячи тонн.

Больше всего пива в сентябре поставила Германия, несмотря на снижение поставок на треть до 640 тонн. На втором месте Латвия, ее экспорт снизился вдвое до 622 тонн.

На третьем месте Чехия, ее продажи снизились в 3,6 раза и составили 555 тонн. Всего за девять месяцев 2025 года Россия сократила импорт пенного напитка более чем в четыре раза, до 47,1 тысячи тонн.

Ранее стало известно, что Евросоюз в январе-сентябре увеличил закупки российского газа на 1,6 процента, до 10,6 миллиарда евро.

