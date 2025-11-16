Поставки пива из Европы в Россию рухнули до минимума за десятилетие

Поставки пива из Европы в Россию рухнули до минимума за десятилетие, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что уровень импорта в начале осени достиг минимальных значений с 2015 года, в РФ из Европейского союза было ввезено лишь три тысячи тонн пива. Меньший объем фиксировался десять лет назад — 2,8 тысячи тонн.

Больше всего пива в сентябре поставила Германия, несмотря на снижение поставок на треть до 640 тонн. На втором месте Латвия, ее экспорт снизился вдвое до 622 тонн.

На третьем месте Чехия, ее продажи снизились в 3,6 раза и составили 555 тонн. Всего за девять месяцев 2025 года Россия сократила импорт пенного напитка более чем в четыре раза, до 47,1 тысячи тонн.

