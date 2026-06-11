Тигр напал на супругов и сбил их с мотоцикла

В Индии тигр напал на супругов на территории заповедника Катарниагхат. Об этом сообщает Times of India.
30-летняя Сушила и ее муж — 40-летний Джанардан — ехали через лес на мотоцикле. Неожиданно на них из кустов прыгнул тигр и сбил с мотоцикла. Свидетели происшествия тут же подняли шум и вынудили хищника сбежать.
Сушила получила такие серьезные травмы, что ее госпитализировали. Джанардан также пострадал, но ему не потребовалась помощь врачей.
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После инцидента лесничие и полиция усилили патрулирование в этом районе.
Ранее сообщалось, что в Индии за четыре дня тигры-людоеды съели четырех человек. Все нападения произошли в Сундарбане, в мангровом лесу в штате Западная Бенгалия.