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Культура
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19:45, 11 июня 2026Культура

Большой театр анонсировал продажу дешевых билетов

Большой театр анонсировал продажу льготных билетов стоимостью от 200 рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Большой театр начнет продажу билетов низких ценовых категорий. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения культуры.

Льготные билеты смогут приобрести представители категорий «Молодежный (14–22)», «60 плюс» и «Для ветеранов боевых действий» с 11 июня 2026 года. Уточняется, что они будут доступны на представления балетов «Спартак» и «Светлый ручей», а также на оперы «Богема» и «Война и мир» Мариинского театра. Стоимость составит от 200 до 2000 рублей.

Известно, что приобрести билеты можно будет на сайте театра. Если к 11 часам утра следующего дня билеты останутся в наличии, их можно будет купить непосредственно в кассах театра.

В декабре минувшего года в Госдуме высказались о стоимости билетов на «Щелкунчик». По мнению парламентария, повышенная цена билетов на шоу устанавливается справедливо.

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