Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
06:31, 27 ноября 2025КультураЭксклюзив

В Госдуме высказались о стоимости билетов на «Щелкунчик»

Шолохов: «Щелкунчик» — эксклюзив, поэтому повышенная цена билетов справедлива
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре — это эксклюзив, поэтому повышенная цена билетов устанавливается справедливо, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. О стоимости билетов депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Это касается не только театров. Это касается, например, и музейной деятельности. Если речь идет о частном театре, никто вопросов не задает. А здесь логика какая — это учреждение государственное, оно оплачивается из бюджетных средств, и поэтому там должны быть фиксированные цены. Но дело в том, что если бы все учреждения культуры полностью обеспечивались за счет бюджета, то, я думаю, большинство этих учреждений бы с удовольствием отказалась от билетов вообще», — отметил Шолохов.

Депутат объяснил, что из бюджета оплачивается большая, зачастую львиная часть расходов учреждений, но одновременно с этим каждому государственному учреждению культуры, за исключением унитарных предприятий, ставится в план зарабатывание денег, чтобы закрывать те потребности, которые бюджет не может обеспечить.

«Если же говорить конкретно о данном спектакле, то во всем мире существуют эксклюзивные вещи. "Щелкунчик", безусловно, относится к одной из них. Театр максимально делает доступным приобретение билетов. Все билеты продаются только на сайте. У всех одинаковые возможности зайти на сайт и приобрести билет. Я понимаю, что это ажиотажная история и нужно просто успевать. Соответственно, я считаю, что цены вполне справедливо устанавливают повышенные на эксклюзивные вещи», — заключил он.

Материалы по теме:
Новый год — 2026 в Москве: куда сходить и чем заняться
Новый год — 2026 в Москве:куда сходить и чем заняться
10 ноября 2025
Куда поехать на Новый год в Подмосковье в 2026 году? Топ отелей и санаториев, где можно отметить праздник
Куда поехать на Новый год в Подмосковье в 2026 году?Топ отелей и санаториев, где можно отметить праздник
25 ноября 2025

Ранее Большой театр сообщил, что откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик» 2 декабря в 10.00 по московскому времени. Отмечается, что в этом году билеты не будут продаваться в кассах. Приобрести их можно будет на официальном сайте, а также через аукцион, сообщило РИА Новости.

В 2024 году максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей на аукционе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Установлена личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне

    Популярный актер смутил публику желанием не надевать трусы в День благодарения

    Народный целитель попытался изнасиловать одержимую гоблинами женщину

    Врач развеял миф о лучшей позе для зачатия

    Россиян предупредили об угрожающей оставить без пенсии практике работодателей

    Некоторые россияне столкнутся с новым расчетом выплат по больничным

    В США назвали причину катастрофы на Украине

    В Ozon высказались о сборе комиссии с чаевых сотрудников

    Украинский пленный раскрыл детали обучения в Великобритании

    В Госдуме высказались о стоимости билетов на «Щелкунчик»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости