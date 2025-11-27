В Госдуме высказались о стоимости билетов на «Щелкунчик»

Шолохов: «Щелкунчик» — эксклюзив, поэтому повышенная цена билетов справедлива

Новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре — это эксклюзив, поэтому повышенная цена билетов устанавливается справедливо, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. О стоимости билетов депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Это касается не только театров. Это касается, например, и музейной деятельности. Если речь идет о частном театре, никто вопросов не задает. А здесь логика какая — это учреждение государственное, оно оплачивается из бюджетных средств, и поэтому там должны быть фиксированные цены. Но дело в том, что если бы все учреждения культуры полностью обеспечивались за счет бюджета, то, я думаю, большинство этих учреждений бы с удовольствием отказалась от билетов вообще», — отметил Шолохов.

Депутат объяснил, что из бюджета оплачивается большая, зачастую львиная часть расходов учреждений, но одновременно с этим каждому государственному учреждению культуры, за исключением унитарных предприятий, ставится в план зарабатывание денег, чтобы закрывать те потребности, которые бюджет не может обеспечить.

«Если же говорить конкретно о данном спектакле, то во всем мире существуют эксклюзивные вещи. "Щелкунчик", безусловно, относится к одной из них. Театр максимально делает доступным приобретение билетов. Все билеты продаются только на сайте. У всех одинаковые возможности зайти на сайт и приобрести билет. Я понимаю, что это ажиотажная история и нужно просто успевать. Соответственно, я считаю, что цены вполне справедливо устанавливают повышенные на эксклюзивные вещи», — заключил он.

Ранее Большой театр сообщил, что откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик» 2 декабря в 10.00 по московскому времени. Отмечается, что в этом году билеты не будут продаваться в кассах. Приобрести их можно будет на официальном сайте, а также через аукцион, сообщило РИА Новости.

В 2024 году максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей на аукционе.

