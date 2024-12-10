Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:21, 10 декабря 2024Культура

Раскрыта максимальная ставка за комплект билетов на «Щелкунчика» в Большом театре

Ставка за два билета на «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юлия Морозова / Коммерсантъ

Максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей на аукционе. Данные торгов, которые прошли в воскресенье, приводит KP.RU.

За эти деньги удалось выкупить места в первом ряду партера на левой стороне. Спектакль состоится 26 декабря в 19:00. Отмечается, что стартовая стоимость составляла 100 тысяч рублей.

2 декабря сообщалось, что максимальная ставка за один билет на «Щелкунчика» достигла 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что билеты на «Щелкунчика» в Большом театре для зрителей по тарифам «Молодежный», «60 плюс», а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Старт продаж был объявлен 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Уточняется, что в кассах театра билеты не были доступны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти сообщили о массовом бегстве ВСУ из Курахово. Что известно?

      Задержанный в Нижнем Новгороде диверсант сделал признание

      Власти объяснили помощь «АвтоВАЗу» борьбой с ростом цен

      Задержанный ФСБ россиянин с гражданством Германии признался в подготовке диверсии

      Россиянам назвали запрещенные для запуска фейерверков места на улице

      Хлои Кардашьян в кружевных колготках приняла откровенную позу на фото

      В российском городе полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом

      Нетаньяху прибыл в израильский суд

      Раскрыты новые детали о попавших под поезд в Москве стюардессах

      Раскрыта максимальная ставка за комплект билетов на «Щелкунчика» в Большом театре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше