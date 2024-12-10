Раскрыта максимальная ставка за комплект билетов на «Щелкунчика» в Большом театре

Ставка за два билета на «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей

Максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей на аукционе. Данные торгов, которые прошли в воскресенье, приводит KP.RU.

За эти деньги удалось выкупить места в первом ряду партера на левой стороне. Спектакль состоится 26 декабря в 19:00. Отмечается, что стартовая стоимость составляла 100 тысяч рублей.

2 декабря сообщалось, что максимальная ставка за один билет на «Щелкунчика» достигла 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что билеты на «Щелкунчика» в Большом театре для зрителей по тарифам «Молодежный», «60 плюс», а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Старт продаж был объявлен 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Уточняется, что в кассах театра билеты не были доступны.