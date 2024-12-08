Раскрыта максимальная ставка за билет на «Щелкунчика» в Большом театре

Ставка за билет на балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 100 тысяч рублей

Максимальная ставка за один билет на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 100 тысяч рублей на аукционе. Данные торгов, которые прошли в воскресенье, приводит РИА Новости.

Спектакль, на который Большой театр продавал билеты, состоится 25 декабря в 12:00. Лучшим предложением на торгах за один билет в партер оказались 100 тысяч рублей при начальной цене в 50 тысяч. Такие ставки сделали обладатели мест во втором ряду партера — номера с 9 по 11.

Самая большая ставка за комплект из двух билетов достигла 150 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч. За эти деньги удалось выкупить 16 и 17 места в первом ряду партера.

Ранее стало известно, что билеты на «Щелкунчика» в Большом театре для зрителей по тарифам «Молодежный», «60 плюс», а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Старт продаж был объявлен 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Уточняется, что в кассах театра билеты не были доступны.