Билеты на «Щелкунчика» в Большой театр раскупили за две минуты

Зрители раскупили билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр за две минуты

Билеты на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в Большой театр России для зрителей по тарифам «Молодежный», «60 плюс», а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Об этом сообщает РИА Новости.

Старт продаж начался 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Уточняется, что в кассах театра билеты не продавались. В декабре запланировано 18 показов «Щелкунчика».

Ранее сообщалось, что на официальном сайте Большого театра произошел сбой после старта продаж билетов на балет Петра Чайковского. «Десять минут как открылись продажи билетов на "Щелкунчика", и сайт Большого не выдержал», — говорилось в сообщении. Позже стало известно, что на него были совершены бот-атаки.