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11:42, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Сайт Большого театра атаковали боты

Большой театр сообщил, что его официальный сайт атаковали боты
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Большом театре заявили, что на его сайт были совершены бот-атаки. Комментарий учреждения приводит ТАСС.

Представитель Большого театра заявил, что, несмотря на атаки ботов и временные трудности в работе официального сайта, серьезных проблем не было обнаружено.

Ранее 2 декабря стало известно, что в работе сайта театра произошел сбой. Отмечалось, что проблемы начались через 10 минут после открытия продажи билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик».

До этого сообщалось, что продажи на балет Чайковского начнутся в 10:00 2 декабря на сайте Большого театра. Отмечалось, что минимальная стоимость билета без льгот составит 5 тысяч рублей, по программе «Молодежный» — 1250 рублей. Также в Большом театре предложили купить часть билетов на аукционе.

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