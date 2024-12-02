Срок старта продаж на балет «Щелкунчик» раскрыли

Продажа билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре стартует утром 2 декабря

Продажа билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» стартует в 10:00 2 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра в своем Telegram-канале.

«2 декабря в 10:00 на официальном сайте Большого театра России открывается продажа билетов на балет “Щелкунчик”, показ которого состоится 17 декабря в 19:00. Минимальная стоимость билета в “полной категории” составит 5000 рублей», — раскрыли детали в театре.

Отмечается, что билеты можно будет приобрести только на официальном сайте театра. Часть из них будет реализована через специальный аукцион.

Ранее американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл, получивший российский паспорт, оценил готовность купить билет на балет «Щелкунчик» в Большой театр. Он отметил, что готов потратить на билет 100 тысяч рублей.