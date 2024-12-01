Американец из «Динамо» оценил готовность купить билет в Большой театр за 100 тысяч рублей

Бреннан Менелл готов купить билет в Большой театр за 100 тысяч рублей

Американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл, получивший российский паспорт, оценил готовность купить билет на балет «Щелкунчик» в Большой театр. Его слова приводит Legalbet.

Спортсмен отметил, что согласен потратить на него 100 тысяч рублей. «Надеюсь, у меня получится посетить такое событие. «"Щелкунчик" — первоклассный балет, и посмотреть его в таком историческом месте, как Большой театр, дорогого стоит», — заявил Менелл.

Ранее Менелл назвал самое отвратительное русское блюдо. Спортсмен заявил, что ему совершенно не понравились шпроты.

Американец получил российский паспорт 1 августа 2023 года. Он играет за московское «Динамо» с сентября 2022-го и получает около пяти миллионов рублей в месяц.