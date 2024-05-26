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11:46, 26 мая 2024Спорт

Взявший паспорт России хоккеист из США назвал самое отвратительное русское блюдо

Американский хоккеист Менелл назвал самым отвратительным русским блюдом шпроты

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американский хоккеист Бреннан Менелл, взявший паспорт России, в интервью YouTube-каналу Russian Code назвал самое отвратительное русское блюдо.

Спортсмен заявил, что ему совершенно не понравились шпроты. «Я пробовал много чего. Несколько блюд мне нравятся, но многие блюда с рыбой и некоторые салаты пришлись мне не по вкусу», — рассказал Менелл.

Ранее Менелл высказался об отстранении россиян от международных турниров. Спортсмен заявил, что санкции против сборной России не имеют смысла для мирового хоккея.

Американец получил российский паспорт 1 августа 2023 года. Также 27-летний хоккеист теперь может выступать за сборную России. Он играет за московское «Динамо» с сентября 2022 года.

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      Анастасия Борисова
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