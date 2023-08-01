Американский хоккеист «Динамо» получил российский паспорт

Американский хоккеист «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт

Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Менелл получил паспорт РФ. Следующий шаг — получение спортивного гражданства», — заявил источник агентства.

О желании 26-летнего спортсмена получить российское гражданство сообщалось в апреле. Ранее игрок рассказал, что пожалел об отъезде из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2021 году.

Менелл выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В сезоне-2020/2021 он играл в КХЛ за минское «Динамо», после чего на год уехал из России. Большую часть карьеры защитник провел в Американской хоккейной лиге, представляя такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». Также на счету игрока пять матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту Уайлд», в которых он не отметился результативными действиями.