Американский хоккеист «Динамо» получил российский паспорт
Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Менелл получил паспорт РФ. Следующий шаг — получение спортивного гражданства», — заявил источник агентства.
О желании 26-летнего спортсмена получить российское гражданство сообщалось в апреле. Ранее игрок рассказал, что пожалел об отъезде из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2021 году.
Менелл выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В сезоне-2020/2021 он играл в КХЛ за минское «Динамо», после чего на год уехал из России. Большую часть карьеры защитник провел в Американской хоккейной лиге, представляя такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». Также на счету игрока пять матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту Уайлд», в которых он не отметился результативными действиями.