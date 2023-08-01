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17:43, 1 августа 2023Спорт

Американский хоккеист «Динамо» получил российский паспорт

Американский хоккеист «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Менелл получил паспорт РФ. Следующий шаг — получение спортивного гражданства», — заявил источник агентства.

О желании 26-летнего спортсмена получить российское гражданство сообщалось в апреле. Ранее игрок рассказал, что пожалел об отъезде из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2021 году.

Менелл выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В сезоне-2020/2021 он играл в КХЛ за минское «Динамо», после чего на год уехал из России. Большую часть карьеры защитник провел в Американской хоккейной лиге, представляя такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». Также на счету игрока пять матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту Уайлд», в которых он не отметился результативными действиями.

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    Дарья Коршунова
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