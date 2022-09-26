Американский хоккеист пожалел об отъезде из КХЛ

Американский хоккеист московского «Динамо» Менелл пожалел об отъезде из КХЛ год назад

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл пожалел об отъезде из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) год назад. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Оглядываясь назад, конечно, жалею. Вообще тяжелый сезон получился. Стараюсь особо не гадать, что было бы, если, но иногда задумываюсь об этом. Было бы очень круто. Но стараюсь об этом не задумываться», — заявил хоккеист. Он посчитал, что не попал в состав сборной США на Олимпиаду-2022 из-за отсутствия игровой практики в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Ранее в понедельник, 26 сентября, Менелл рассказал, как нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин помог ему получить российскую визу. По его словам, россиянин сходил в посольство в Вашингтоне и уладил вопрос.

Менелл подписал контракт с «Динамо» в сентябре этого года. В сезоне-2020/2021 он также выступал в КХЛ за минское «Динамо». Большую часть карьеры он провел в АХЛ, выступая за такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». Также на счету защитника пять матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», в которых он не отметился результативными действиями.