Американский хоккеист рассказал о помощи от Овечкина

Американский хоккеист «Динамо» Менелл рассказал, что Овечкин помог получить ему визу

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, как нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин помог ему получить российскую визу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мне сказали, что Овечкин помогал с получением. Он был в Вашингтоне, сходил в посольство и помог. Он важный человек и в России, и в Америке», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что до этого дважды ездил в визовый центр, однако до помощи россиянина процесс продвигался медленнее.

Менелл подписал контракт с Динамо в сентябре этого года. Большую часть карьеры он провел в Американской хоккейной лиге, выступая за такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». Также на счету защитника пять матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», в которых он не отметился результативными действиями.

Овечкин — воспитанник московского «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.