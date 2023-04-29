Американский игрок клуба КХЛ заявил о желании получить российское гражданство

Американский защитник «Динамо» Менелл заявил о желании получить российское гражданство

Американский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Бреннан Менелл заявил о желании получить российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

О намерении американца получить российский паспорт рассказал спортивный директор клуба Алексей Сопин. Подробности о ходе процедуры оформления гражданства не раскрываются.

В сентябре прошлого года Менелл рассказал, что пожалел об отъезде из КХЛ в 2021-м году. «Оглядываясь назад, конечно, жалею. Вообще тяжелый сезон получился. Стараюсь особо не гадать, что было бы, если, но иногда задумываюсь об этом. Было бы очень круто», — добавил хоккеист.

Менелл подписал контракт с «Динамо» в сентябре 2022 года. В сезоне-2020/2021 он также играл в КХЛ за минское «Динамо», после чего на год уехал из России. Большую часть карьеры защитник провел в АХЛ, выступая за такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». Также на счету защитника пять матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», в которых он не отметился результативными действиями.