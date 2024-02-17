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11:17, 17 февраля 2024Спорт

Натурализованный американский хоккеист высказался об отстранении россиян

Менелл заявил, что отстранение россиян не имеет смысла для мирового хоккея
Бреннан Менелл (в центре)

Бреннан Менелл (в центре). Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Натурализованный американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл высказался об отстранении россиян от международных турниров. Его цитирует ТАСС.

Менелл заявил, что санкции против сборной России не имеют смысла для мирового хоккея. «На международных турнирах всегда хочется видеть игру сильнейших против сильнейших. Россия всегда была хоккейной страной, здесь всегда было очень много талантливых и качественных игроков. А сборная России — всегда одна из сильнейших команд в мире», — объяснил он.

Менелл получил российский паспорт 1 августа. Также 26-летний хоккеист теперь может выступать за сборную России. За столичный клуб он играет с сентября 2022 года.

13 февраля Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые санкции были введены в феврале 2022 года.

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      Дарья Коршунова
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