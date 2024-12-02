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10:30, 2 декабря 2024Культура

На сайте Большого театра произошел сбой из-за «Щелкунчика»

На сайте Большого театра случился сбой из-за продаж билетов на «Щелкунчика»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На официальном сайте Большого театра России произошел сбой после старта продаж билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик». На это обратил внимание Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

«Десять минут как открылись продажи билетов на "Щелкунчика" и сайт Большого не выдержал», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что продажа билетов на балет, показ которого состоится 17 декабря в 19:00, начнется 2 декабря в 10:00. «Минимальная стоимость билета в “полной категории” составит 5000 рублей», — раскрыли детали в театре.

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