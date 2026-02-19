Российский экспорт одного вида масла взлетел

Стоимость российского экспорта льняного масла выросла в 2025 году в 2,2 раза

Стоимость российского экспорта льняного масла взлетела в 2025 году в 2,2 раза, до 12 миллионов долларов. Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

Рост показателя произошел прежде всего за счет возобновившихся впервые с 2021 года поставок в Чили, составивших 5,3 миллиона долларов, чуть меньше, чем у Китая с 5,4 миллиона долларов, который в прошлом году нарастил импорт из РФ на 33 процента.

В физическом выражении поставки этого вида масла за рубеж также выросли — в 1,9 раза, до 10 тысяч тонн, говорится в материалах.

«Льняное масло — одна из самых перспективных категорий в российском аграрном экспорте. Все последние годы Россия является крупнейшим производителем и экспортером семян льна, значительно опережая Казахстан и Канаду», — отметил руководитель центра Илья Ильюшин.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что посевные площади превысят в стране 83,1 миллиона гектаров. В частности, в 2026 году будет высажено больше пшеницы, ячменя, рапса, сои, риса и гречихи.