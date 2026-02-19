Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:17, 19 февраля 2026Экономика

Российский экспорт одного вида масла взлетел

Стоимость российского экспорта льняного масла выросла в 2025 году в 2,2 раза
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Стоимость российского экспорта льняного масла взлетела в 2025 году в 2,2 раза, до 12 миллионов долларов. Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

Рост показателя произошел прежде всего за счет возобновившихся впервые с 2021 года поставок в Чили, составивших 5,3 миллиона долларов, чуть меньше, чем у Китая с 5,4 миллиона долларов, который в прошлом году нарастил импорт из РФ на 33 процента.

В физическом выражении поставки этого вида масла за рубеж также выросли — в 1,9 раза, до 10 тысяч тонн, говорится в материалах.

«Льняное масло — одна из самых перспективных категорий в российском аграрном экспорте. Все последние годы Россия является крупнейшим производителем и экспортером семян льна, значительно опережая Казахстан и Канаду», — отметил руководитель центра Илья Ильюшин.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что посевные площади превысят в стране 83,1 миллиона гектаров. В частности, в 2026 году будет высажено больше пшеницы, ячменя, рапса, сои, риса и гречихи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опального младшего брата короля Карла III арестовали

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Названы два последствия возможной войны США и Ирана

    Число активных кредиток в России упало до минимума

    Россиянам перечислили указывающие на проблемы с печенью симптомы

    В России объяснили срочный прилет воздушного госпиталя к границе Украины

    Агрессивный пассажир самолета начал избивать попутчиков, сорвал рейс и попал на видео

    В Кремле оценили ситуацию вокруг Ирана

    Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok