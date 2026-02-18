В России посадят больше картофеля

Лут: Посевные площади в России превысят в 2026 году 83,1 млн гектаров

Посевные площади в России превысят в 2026 году 83,1 миллиона гектаров. В частности, будет высажено больше пшеницы, ячменя, рапса, сои, риса и гречихи. Об этом со ссылкой на главу Минсельхоза Оксану Лут сообщает пресс-служба ведомства.

Также министр отметила, что в стране расширят посадки картофеля и других овощей.

По словам Лут, в прошлом году валовый сбор зерна в России показал третий результат в истории примерно 142 миллиона тонн; урожаи картофеля и фруктов выросли, а рапса и сои собрали в стране больше всего в истории. Рекордными в 2025-м оказались и производство мяса птицы, а также сырого молока, достигшие 7,3 и 34,2 миллиона тонн соответственно.

В то же время объем агропромышленного экспорта за год достиг 41,6 миллиарда долларов, что втрое больше, чем 10 лет назад, подчеркнула глава министерства.