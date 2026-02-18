Экспорт российского продовольствия оценили

Минсельхоз: Экспорт продукции АПК из России составил $41,6 млрд

По итогам прошлого года суммарные доходы российских аграриев от поставок продукции агропромышленного комплекса (АПК) за рубеж составили 41,6 миллиарда долларов. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

За последние десять лет, отметила она, стоимость российского агроэкспорта увеличилась почти в три раза. В настоящее время Россия, в частности, сохраняет за собой мировое лидерство по объемам поставок пшеницы. «Увеличение производства позволяет укреплять позиции России на внешних рынках», — констатировала Лут.

В 2025 году Россия также осталась ведущим мировым поставщиком минеральных удобрений, добавила министр. За 12 месяцев отечественные экспортеры отправили на внешние рынки этой продукции на сумму примерно 15 миллиардов долларов. Объемы поставок за это время превысили 44 миллиона тонн, заключила Лут.

Несмотря на значительный прирост доходов российских аграриев от экспорта, одной из главных проблем отрасли остается относительно низкая стоимость отечественного продовольствия, отмечала министр. По этому показателю Россия отстает от основных конкурентов. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала она, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне тяжело.