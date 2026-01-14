Темпы падения российско-китайской торговли оценили

ГТУ КНР: Объем торговли с Россией упал почти на семь процентов

В 2025 году объем российско-китайской торговли уменьшился на 6,9 процента, если сравнивать с 2024 годом и достиг 228,1 миллиарда долларов. Это подсчитали в Главном таможенном управлении КНР. Выводы его экспертов процитировало ТАСС.

За указанный период экспорт из Китая в Россию сократился на 10,4 процента и составил 103,3 миллиарда долларов. Что касается российского импорта в КНР, то он потерял 3,9 процента и оценивается в 124,79 миллиарда.

В то же время в декабре товарооборот двух государств вырос по сравнению с ноябрем на 19,6 процента, до 24,39 миллиарда долларов. Поставки из КНР в Россию увеличились на 22,7 процента, а из РФ в Китай на 17 процентов.

В основном Россия продает в Китай нефть, природный газ и уголь. Кроме того, КНР покупает медь, древесину, топливо и морепродукты. Китай поставляет на российский рынок: автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, оборудование, детские игрушки, одежду и обувь.

В декабре 2025 года российский посол в КНР Игорь Моргулов заявил, что объемы торговли России и Китая снизились в силу рыночных причин.