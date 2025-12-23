Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 23 декабря 2025Экономика

Спаду российско-китайской торговли нашли объяснение

Дипломат Моргулов: Товарооборот России и Китая превысит 200 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Объемы торговли России и Китая снизились в силу рыночных причин. Об этом заявил российский посол в КНР Игорь Моргулов. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, в настоящее время происходит естественная корректировка, однако по итогам года две страны с большим запасом преодолеют отметку в 200 миллиардов долларов, которую в свое время задали Москва и Пекин.

Дипломат обратил внимание, что Китай на протяжении 15 лет сохраняет позицию ведущего внешнеторгового партнера России. Что касается РФ, то она в страновом разрезе занимает пятое место в торговом балансе КНР.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что хотя российская и китайская статистики, касающиеся торговли между РФ и КНР, немного отличаются, безусловно можно говорить о том, что речь идет об обороте в 240-250 миллиардов долларов в год. Также глава государства заметил, что товарооборот Китая с Европейским союзом или с США существенно больше, однако в страновом измерении Россия занимает первое место по торговле с КНР среди европейских государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Шансы Зеленского и Залужного победить на президентских выборах сравнили

    Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

    Подозреваемую в совращении школьников российскую учительницу могут выпустить из СИЗО

    На Западе рассказали о рухнувших иллюзиях лидеров ЕС в отношении Трампа

    Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2026 году

    Казахстан добился разблокировки в Euroclear части «российских» средств

    Россиянкам назвали самые модные образы для свиданий на улице в мороз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok