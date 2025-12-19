Реклама

Экономика
14:45, 19 декабря 2025Экономика

Путин оценил экономические отношения России с Китаем

Путин: По торговле с Китаем Россия занимает первое место среди стран Европы
Кирилл Луцюк

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Хотя российская и китайская статистики, касающиеся торговли между РФ и КНР, немного отличаются, безусловно можно говорить о том, что речь идет об обороте в 240-250 миллиардов долларов в год. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Ее трансляция ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Путин констатировал, что товарооборот Китая с Европейским союзом или с США существенно больше, однако в страновом измерении Россия занимает первое место по торговле с КНР среди европейских государств. Президент подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином развиваются по самым разным направлениям.

«И что меня очень радует — в области высокотехнологичного производства, науки, образования, исследования космического пространства», — уточнил глава государства.

Кроме того, он указал на то, что высоким показателем доверия между двумя государствами является то, что Россия и Китай сотрудничают в военной сфере и проводят совместные учения.

«Российско-китайские отношения — это существенный фактор стабильности в мире», — убежден Путин.

В ноябре Китай увеличил экспорт на 5,9 процента в годовом выражении и довел его до 330,3 миллиарда долларов, что стало максимальным показателем за 11 месяцев.

