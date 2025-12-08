Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:15, 8 декабря 2025Экономика

Масштабы падения российских поставок в Китай подсчитали

ГТУ КНР: Импорт из России за 11 месяцев упал почти на шесть процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Aly Song / Reuters

В прошлом месяце Китай увеличил экспорт на 5,9 процента в годовом выражении и довел его до 330,3 миллиарда долларов, что стало максимальным показателем за 11 месяцев. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления этой страны БРИКС.

Что касается импорта, то он прибавил 1,9 процента и дошел до 218,7 миллиарда. Поставки Китая на японский рынок выросли в ноябре на 4,3 процента, а на южнокорейский — на 1,9 процента. Вместе с тем экспорт в Австралию увеличился на 35,8 процента, в страны АСЕАН — на 8,2 процента, а в государства Европейского союза — на 14,8 процента.

За 11 месяцев 2025 года экспорт КНР вырос на 5,4 процента до 3,41 триллиона долларов. Самую значительную динамику (плюс 61,5 процента) показали поставки удобрений. Для автомобилей увеличение оценили в 16,7 процента. В то же время импорт за указанный период снизился на 0,6 процента, до 2,34 триллиона долларов. Поставки из США сократились на 13,2 процента, из ЕС — на 2,1 процента, из России — на 5,9 процента. Китай на 33,5 процента снизил закупки иностранного угля и на 19,3 процента — нефти. Кроме того, почти на 11 процента упал импорт стали и на 14,3 процента — газа.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2025 года товарооборот Китая и США упал до 514,66 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас разбиты квартиры, нет отопления». Десятки беженцев из зоны СВО пожаловались на требования о скором выселении из ПВР

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Трампа высмеивали за спиной его соратники

    20-летняя королева красоты забила до смерти сына бойфренда

    В Польше задержали украинцев со шпионским и хакерским оборудованием

    Стало известно о подорванном здоровье Долиной

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Названа оптимальная частота стирки постельного белья

    Польскую организацию признали террористической в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok