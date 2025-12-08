Масштабы падения российских поставок в Китай подсчитали

ГТУ КНР: Импорт из России за 11 месяцев упал почти на шесть процентов

В прошлом месяце Китай увеличил экспорт на 5,9 процента в годовом выражении и довел его до 330,3 миллиарда долларов, что стало максимальным показателем за 11 месяцев. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления этой страны БРИКС.

Что касается импорта, то он прибавил 1,9 процента и дошел до 218,7 миллиарда. Поставки Китая на японский рынок выросли в ноябре на 4,3 процента, а на южнокорейский — на 1,9 процента. Вместе с тем экспорт в Австралию увеличился на 35,8 процента, в страны АСЕАН — на 8,2 процента, а в государства Европейского союза — на 14,8 процента.

За 11 месяцев 2025 года экспорт КНР вырос на 5,4 процента до 3,41 триллиона долларов. Самую значительную динамику (плюс 61,5 процента) показали поставки удобрений. Для автомобилей увеличение оценили в 16,7 процента. В то же время импорт за указанный период снизился на 0,6 процента, до 2,34 триллиона долларов. Поставки из США сократились на 13,2 процента, из ЕС — на 2,1 процента, из России — на 5,9 процента. Китай на 33,5 процента снизил закупки иностранного угля и на 19,3 процента — нефти. Кроме того, почти на 11 процента упал импорт стали и на 14,3 процента — газа.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2025 года товарооборот Китая и США упал до 514,66 миллиарда долларов.