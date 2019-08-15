В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Территории Донбасса и Крыма — это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 миллиона вынужденно перемещенных лиц. И еще много проблем», — отметил он.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

По словам Рябошапки, чтобы избежать хаоса, украинские власти должны урегулировать процесс возвращения территорий. Для этого он предлагает провести правовую реформу, которая установила бы на территории Крыма и Донбасса режим переходного правосудия. Он необходим для устранения нарушений прав граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления и возмещения убытков.

Рябошапка считает, что такой режим должен соответствовать принципам международного гуманитарного и уголовного права. Принять во внимание международную практику необходимо, потому что Украина не имеет национального опыта постконфликтного урегулирования.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!