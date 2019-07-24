В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

Офис президента Украины Владимира Зеленского не будет рассматривать возможность размена Крыма на Донбасс. Об этом заявил политический советник украинского лидера Никита Потураев в эфире программы «PRIME: Муждабаєв» на телеканале ATR, запись которого доступна на YouTube.

«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой», — сказал Потураев. По его словам, таким шагом Зеленский предал бы жителей Крыма, которые сохраняют украинские паспорта, «как бы рискованно это ни было».

Самого Зеленского его советник охарактеризовал как «человека совершенно другого типа», для которого сделка с Россией по Крыму и Донбассу является недопустимой.

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Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года ее формат был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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