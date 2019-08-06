Коломойский назвал способ вернуть Донбасс

Минские соглашения не работают, поскольку там есть пункт об изменении Конституции Украины. Об этом заявил украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По его словам, пункт об изменении Конституции Украины, который есть в соглашениях, необходимо заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса и провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. «Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех, кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе», — добавил Коломойский.

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Кроме того, олигарх высказался о переходе Крыма в состав России и возможном возвращении его на Украину. Он отметил, что полуостров будет считаться российским регионом до тех пор, пока в стране не сменится власть. «Все говорят, что при жизни нынешнего президента это невозможно, а я думаю, что при жизни следующего президента это еще менее возможно. Должна быть ситуация а-ля 1991 год, когда СССР распался. Никто не ожидал, но он распался», — уточнил Коломойский, назвав Крым отравленной пешкой в шахматах для Москвы.

В декабре 2018-го олигарх предсказал возвращение под контроль Киева всех утраченных после 2014 года территорий. По словам Коломойского, Донбасс вновь войдет в состав Украины в ближайшие пять лет, а Крым — чуть позже.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.

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