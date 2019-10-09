Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что страна не сможет вернуть Крым в свой состав без помощи международных партнеров. Его слова приводит «РБК-Украина».

Глава государства заявил, что у Украины нет никакого плана по возвращению полуострова, подобного «формуле Штайнмайера». «Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится», — подчеркнул он.

По мнению Зеленского, возвращение Крыма в состав Украины произойдет в случае комбинации дипломатических факторов и появления у страны «более мощной армии».

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15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию. По его словам, для этого необходимо решить множество проблем и, прежде всего, наладить совместную жизнь с крымчанами после пяти лет разрыва.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала территорию полуострова. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

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