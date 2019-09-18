Украинский генерал нашел способ вернуть Крым

Бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины. Его слова приводит «Радио Свобода».

Маломуж считает, что полуостров может вернуться в состав Украины в отдаленной перспективе, если в стране улучшится экономическая ситуация.

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«Это программа постепенного улучшения ситуации на Украине, формирование мощной европейской державы, а также ситуация в России, которая будет способствовать этому возвращению», — заявил он. Также генерал подчеркнул, что перед возвращением в состав Украины в Крыму надо организовать «переходный период». В ходе него руководить регионом будут местные органы самоуправления, а «обеспечивать эффективное функционирование» — представители западных стран.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его команды есть несколько идей, как вернуть Крым. Украинские власти будут бороться за возвращение полуострова «не только словами», пообещал политик.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер предложил России вернуть Крым Украине в обмен на возвращение страны в «Большую семерку». «Я хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма», — сказал он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала территорию полуострова.

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