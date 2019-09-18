В Крыму высмеяли новый украинский план по возвращению полуострова

Член Госсовета Крыма Алексей Черняк считает провальным очередной план по возвращению полуострова в состав Украины, который озвучил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей в среду, 18 сентября.

Черняк отметил, что крымчане высказались за воссоединение с Россией не из экономических соображений, а из моральных. Кроме того, по его словам, Украина уже шестой год «загибается», и ни о каком экономическом расцвете речи не идет.

По мнению Маломужа, жители полуострова сами захотят вернуться под контроль Киева после того, как Украина станет мощной экономической державой. Крым же, по его задумке, следует ввести в «свободную экономическую зону с международным форматом». «Американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг», — пояснил отставной силовик.

Также он призвал уволить главу Крыма Сергея Аксенова и провести «свободные выборы».

Крым вошел в состав России по итогам мартовского референдума в марте 2014 года. Украина и ряд других стран не признают российский статус полуострова и говорят о захвате территории. Москва отвергает обвинения.

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