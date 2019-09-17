В Крыму потребовали прекратить дискуссию о переименовании полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил закончить дискуссию о возможном переименовании полуострова. Свое мнение чиновник высказал на странице во «ВКонтакте».

«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны», — заявил Аксенов.

Он напомнил, что в 2014 году в Россию вернулась Республика Крым, и это название должно быть сохранено. При этом необходимо знать свою историю, в том числе то, как назывался полуостров в разные времена.

Аксенов добавил, что сегодня цель — сделать Крым «процветающим самодостаточным» регионом, а жизнь крымчан — комфортной и безопасной. «Давайте заниматься делом», — заключил глава республики.

Ранее глава национально-культурной автономии крымских греков «Таврида» Иван Шонус предложил переименовать регион в Республику Крым-Таврида. Идею поддержал вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, который отметил, что крымские греки «смотрят в историческую глубину». Крымский полуостров назывался Тавридой до 20-х годов XX века.

Однако в парламенте Крыма заявили, что не будут рассматривать вопрос о переименовании.

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