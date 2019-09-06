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Глава Крыма пригласил Зеленского в гости

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Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров. Об этом он сообщил в эфире программы «Серьезный разговор», запись которого опубликована на его странице в Facebook.

Аксенов напомнил, что у Зеленского есть квартира в Ялте. «Приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте людям вопросы и спросите, хотят ли они назад в Украину. Услышьте ответ и сделайте так, как хотят крымчане», — сказал глава республики. Он призвал всех украинских чиновников принять выбор жителей Крыма и признать, что полуостров — часть России.

Аксенов уточнил, что решение об официальном приглашении Зеленского в Крым будет принимать Министерство иностранных дел России.

Глава республики отметил, что Зеленский находится в образе своего персонажа из сериала «Слуга народа» Василия Голобородько и «еще не понял, куда он попал». Он призвал украинского президента выйти из этого образа и решать вопросы, касающиеся простых людей.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и ряд других стран обвиняют Россию в захвате территорий, Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

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