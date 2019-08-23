В Крыму предложили Зеленскому план признания полуострова российским

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили способ наладить отношения с Россией. Своими размышлениями с РИА Новости поделился член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

По его словам, украинский лидер не может объективно оценить ситуацию в отношении Крыма. «Складывается впечатление, что Зеленский на самом деле думает, что вернет Крым Украине, хотя люди, которые реально разбираются в политике, понимают, что этого не произойдет никогда по многим причинам», — заявил сенатор, добавив, что главным фактором присоединения Крыма к России стало волеизъявление жителей полуострова.

Зеленскому будет сложно признать российский статус Крыма, в связи с чем ему нужно искать компромиссные варианты, полагает Цеков. «Исходя из этого им стоит разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России», — подчеркнул он. Только после этого шага Киев получит шанс нормально развиваться и стать цивилизованным и процветающим государством, считает парламентарий.

В августе сообщалось, что команда президента Украины разработает план по возвращению Крыма и Донбасса. Предлагалось, в частности, провести правовую реформу для установления на территории Крыма и Донбасса режима переходного правосудия. Он необходим для устранения нарушений прав граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления и возмещения убытков.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

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