Москва допустила возвращение Крыма Украине при одном условии

Крым может вернуться в состав Украины только в том случае, если Россия перестанет существовать. Об этом зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил RT.

Так сенатор прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, Крым точно вернется под юрисдикцию Киева. По его словам, подобные высказывание Киева не стоит воспринимать всерьез. Джабаров подчеркнул, что озвученное им ироничное условие о прекращении существовании российского государства никогда не произойдет.

«Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала», — отметил он, добавив, что, если Зеленский продолжит выступать с подобными заявлениями, то отношения между Москвой и Киевом останутся в тупике.

Ранее украинский лидер пообещал, что полуостров однажды станет украинским. «Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом. И далее в его истории будут только счастливые праздники», — сказал Зеленский 7 августа на на встрече с украинской общиной в Анкаре.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.

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