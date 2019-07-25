В Крыму оценили идею Украины о независимости полуострова

Заявление команды президента Украины Владимира Зеленского о возможном появлении в Конституции страны пункта о «национальной автономии» в Крыму говорит о том, что Киев продолжает курс бывшего главы государства Петра Порошенко в отношении полуострова. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, передает RT.

«На самом деле данное заявление говорит о том, что курс Петра Порошенко, который был начат пять лет назад в отношении Крыма, при президенте Зеленском продолжится и будет приобретать новые формы спекулятивных заявлений, которые, возможно, будут пытаться превратить в какие-то внутренние украинские проекты», — отметил он.

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По мнению депутата, подобные инициативы, даже если и будут реализованы в украинской Конституции, все равно останутся «лишь на бумаге».

Ранее 25 июля советник Владимира Зеленского по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма. По его словам, с XIX века Украина сотрудничала с «независимым» Крымским ханством. «Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое», — отметил Потураев.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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