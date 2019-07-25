В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме

Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.

Потураев отметил, что в государстве появился прообраз комитета парламента «по оккупированным территориям», в котором одобряют идею создания «крымской национальной автономии». По словам политика, с XIX века Украина сотрудничала с «независимым» Крымским ханством. «Россия проглотила Крым —независимое государство, веками независимое», — добавил Потураев.

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Политик добавил, что Крым нельзя называть турецкой колонией. Он назвал подобные заявления пропагандистскими, которые используются для того, чтобы оправдать территориальный захват.

Ранее Потураев заявил, что Украина не будет рассматривать возможность размена Крыма на Донбасс. «Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой», — сказал он. По словам политика, таким шагом украинский лидер предал бы жителей Крыма, которые сохраняют украинские паспорта, «как бы рискованно это ни было».

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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