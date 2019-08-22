Зеленскому посоветовали забыть о Крыме

Украинский президент Владимир Зеленский должен прекратить ставить условия и играть на теме статуса Крыма, потому что этот вопрос закрыт и не обсуждается. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает РИА Новости.

«Никаких условий. Крым является составной частью России. Вопрос закрыт раз и навсегда. Об этом сказал президент, это записано в Конституции России, это все определено волеизъявлением жителей Крыма и поддержкой многомиллионного российского народа», — сказал Фикс. Он призвал киевские власти перестать постоянно говорить о возвращении полуострова.

Говоря о возможном возвращении России в G8, вице-спикер указал, что страна «не рвется в этот клуб по интересам». Если участники «Большой семерки» хотят сотрудничать, то Россия согласна, но никаких условий она выполнять для этого не будет.

Ранее Зеленский на своей странице в Facebook написал, что Россия своими действиями показывает, что не готова занять свое место в G8. Он отметил, что «украинский Крым остается оккупированным, а украинский Донбасс до сих пор страдает от войны».

Позвать Россию на саммит G8 в 2020 году предложил французский президент Эммануэль Макрон, с этим согласился американский лидер Дональд Трамп. Позднее Макрон отказался от своих слов, сославшись на то, что сначала необходимо разрешить кризис на Украине.

Формат G8 прекратил свое существование после присоединения Крыма к России в 2014 году.

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