Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной

Стратегия команды президента Украины Владимира Зеленского по реинтеграции Крыма и Донбасса бесперспективна. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, передает RT.

По его словам, попытки команды Зеленского вернуть полуостров в украинскую юрисдикцию ни к чему не приведут. Цеков отметил, что украинскому правительству следует сфокусироваться на улучшении отношений с Россией и урегулировании ситуации на Донбассе.

Ранее вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков назвал стратегию по возвращению Крыма Украине актом популизма. «Все это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с [непризнанными] Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом», — заявил он.

15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию. «Территории Донбасса и Крыма — это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 миллиона вынужденно перемещенных лиц. И еще много проблем», — отметил он.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.

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