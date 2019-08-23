Зеленский назвал всех крымчан украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все жители Крыма являются для него украинцами. Об этом сказал на ветеранском и волонтерском форуме «Там, где ты — там Украина». Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«[Крым] это наша земля, и мы будем добиваться ее возвращения», — подчеркнул президент и добавил, что Киев продолжает занимать жесткую позицию по данному вопросу.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

Зеленский добавил, что Украина не должна рассчитывать только на поддержку иностранных государств в процессе возвращения Крыма. По его словам, в Верховной Раде готовится несколько законопроектов по данному вопросу.

Ранее президент Украины, комментируя идею французского лидера Эммануэля Макрона о возвращении России в G7 («Большая семерка»), заявил, что за пять лет после исключения Москвы из организации ничего не изменилось. По его мнению, говорить о восстановлении формата G8 можно только после того, как прекратится «оккупация» Крыма и российская агрессия на юго-востоке Украины.

Киев не признает итоги референдума в Крыму в 2014 году, после которого полуостров перешел под юрисдикцию Москвы в соответствии с пожеланием большинства населения. Россия настаивает, что процесс присоединения региона соответствовал международному праву. Кроме того, с 2018 года Россия на Украине на законодательном уровне признана «страной-агрессором», установившим в Донбассе свое марионеточное правительство. Москва отвергает подобные обвинения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!