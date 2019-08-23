Киев засомневался в сохранении санкций против России

Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль.

По ее словам, в 2014 году благодаря санкциям боевые действия на востоке Украины практически прекратились, однако сейчас сохранение ограничений является маловероятным. «Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем удерживать санкции и изоляцию России и дальше», — сказала Зеркаль.

Также замминистра отметила, что санкции не привели к ожидаемому результату. «Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны, нельзя. Конечно, мы бы хотели, чтобы давление было большим, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу», — добавила дипломат.

22 августа украинский дипломат Роман Безсмертный заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона в Париже стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям. По его мнению, страны ЕС могут отменить ограничительные меры уже через полгода.

В 2014 году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла о незаконности подобных мер.

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