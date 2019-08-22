На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

Безсмертный считает, что Европа может отменить ограничительные меры уже через полгода. Он выразил недовольство тем, что встреча глав государств прошла в позитивном ключе. По его мнению, для исправления ситуации нужны «серьезные тактические шаги во внешнеполитическом, дипломатическом плане в Европе».

Также Безсмертный обратил внимание на то, что Макрон не называл ситуацию на Украине войной, а обозначил ее как «украинский кризис».

Встреча Макрона и Путина прошла 19 августа в летней резиденции президента Франции на Лазурном берегу. В ходе переговоров французский президент заявил, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией. Переговоры глав государств продолжались более 3,5 часов. На пресс-конференции до начала встречи с Путиным Макрон заявил, что у России особые отношения с западным миром, поскольку Европа — часть русской души.

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