В Европе подготовили документ о снятии санкций с России

Депутаты Словакии подготовили резолюцию о снятии санкций с России. Об этом сообщают «Известия».

Рассмотрение документа в парламенте должно пройти до конца лета. Чтобы вынести резолюцию на голосование, ее должны поддержать минимум 15 депутатов из 150, сидящих в парламенте.

Автор инициативы депутат Петер Марчек рассказал, что причиной подготовки резолюции стал рост числа граждан, недовольных антироссийской политикой. Марчек подчеркнул, что не призывает отказываться от сотрудничества с западными партнерами, однако хочет добиться нормализации отношений между Россией и Словакией, а также остальными членами Евросоюза.

По словам Марчека, США оказывают сильное давление на страны Восточной Европы, чтобы не допустить сближения с Москвой. Это усложнит рассмотрение резолюции в парламенте.

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