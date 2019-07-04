Премьер Италии рассказал Путину о грусти из-за санкций против России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что испытывает грусть каждый раз, когда возникает необходимость продлить санкции против России. Он заявил об этом на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По его словам, это не та цель, которую он желает себе, Италии и российским друзьям. «Теперь перед нами еще полугодие — увы, мы только что продлили санкции на шесть месяцев», — поделился Конте на пресс-конференции.

Также он сообщил, что итальянское правительство работает в пользу снятия санкций в отношении России. По его мнению, состояние конфликта не идет на пользу никому, поэтому необходимо работать над предпосылками для более эффективного диалога.

Премьер-министр Италии считает, что кризис на Украине должен быть решен как можно быстрее, а если конфликт будет продолжаться, может быть потеряно доверие к России. «Мандат, данный президенту Украины Владимиру Зеленскому его народом, дает в этом смысле новые возможности, которые можно использовать», — сказал Конте. Он добавил, что альтернативы Минским соглашениям на данный момент нет.

Президент России прилетел в Италию в четверг, 4 июля. Он провел переговоры с премьер-министром страны Джузеппе Конте и папой Римским Франциском. Среди запланированных мероприятий — встреча с президентом страны Серджо Маттареллой и участие в заседании российско-итальянского форума — диалога гражданских обществ.

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