Путин раскрыл подробности визита в Италию

Россия и Италия будут координировать усилия по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам встреч в Италии, передает РИА Новости.

По его словам, важно, чтобы ливийские военно-политические силы установили режим прекращения огня, начали диалог и работу по восстановлению политического процесса, чтобы преодолеть раскол в стране.

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Кроме того, Путин отметил, что на встрече с папой Римским Франциском он говорил о защите христиан Ближнего Востока и ситуации в Сирии. Обсуждались также вопросы развития отношений России и Ватикана, в том числе в сфере культуры, образования и здравоохранения.

Президент России прилетел в Италию в четверг, 4 июля. Он провел переговоры с премьер-министром страны Джузеппе Конте и папой Римским Франциском. Среди запланированных мероприятий — встреча с президентом страны Серджо Маттареллой и участие в заседании российско-итальянского форума — диалога гражданских обществ.

Как сообщалось ранее, 4 июля, переговоры Путина и понтифика длились час. Российский лидер подарил папе Римскому несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех», икону святых Петра и Павла и альбом с работами Микеланджело. Франциск преподнес российскому президенту гравюру с видом Рима.

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