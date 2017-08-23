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Первый после папы

Ради чего к Путину, Лаврову и патриарху Кириллу приехал госсекретарь Ватикана

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Фото: kremlin.ru

На этой неделе состоялся первый за долгие годы официальный визит в Россию государственного секретаря Ватикана. Кардинал Пьетро Паролин — второе лицо в административной иерархии после понтифика — побеседовал с патриархом Кириллом, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и наконец в среду, 23 августа, встретился с президентом Владимиром Путиным. Общение состоялось в Сочи, в резиденции Бочаров Ручей. И несмотря на то что публично звучали только общие фразы, обширная программа визита наталкивала на мысль, что кардинал готовит визит Папы Римского в Москву. Так или иначе, но духовная дипломатия сейчас играет на руку Кремлю.

Аудиенция и с главой церкви, и с главой государства

Первый визит главы ватиканского правительства в Россию за всю историю отношений между государствами состоялся в июне 1988 года. Тогда делегацию на мероприятиях, приуроченных к празднованию 1000-летия Крещения Руси, возглавил кардинал Агостино Казароли. Госсекретарь Ватикана был принят Михаилом Горбачевым в Кремле. Одной из тем переговоров стали вопросы обеспечения свободы вероисповедания в Советском Союзе. Итальянская газета La Stampa указывала: «Начался диалог. Между Кремлем и Святым престолом лед растаял».

В августе 2017-го, в преддверии визита госсекретаря в Москву та же La Stampa писала, что кардинал Паролин может выступить в качестве посредника, сближающего два мира, которые не должны считаться враждебными друг другу. На фоне все ухудшающихся отношений Москвы и Вашингтона в игру вступила дипломатия духовная.

Во вторник, 22 августа, посланник папы встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым и упомянул не только ситуацию на Ближнем Востоке, но и в неспокойной Венесуэле. «У нас общая позиция по необходимости налаживать диалог параллельно с борьбой с терроризмом», — сказал Лавров. Кроме того, Москва ценит позицию Святого престола о недопустимости использования религиозного фактора на Украине в целях получения политических преимуществ, подчеркнул министр.

Во второй половине дня гость отправился в Свято-Данилов монастырь на встречу с патриархом Кириллом, с которым они лично познакомились в прошлом году на Кубе в ходе исторической встречи глав Русской православной и Римско-католической церквей. Кардинал вручил Святейшему подарок от папы — сувенир с изображением виноградной лозы и получил в ответ икону Богородицы и книгу патриарха на итальянском языке «Свобода и ответственность», в которой говорится о христианском отношении к современным либеральным ценностям.

При большом скоплении российских и иностранных журналистов патриарх упомянул и Ближний Восток, и Украину. По первому вопросу говорил о разработке совместных проектов в помощь тем, кто страдает от войн и геноцида в этом регионе. «Что касается Украины, то церковь не может играть никакой другой роли, кроме как миротворческой, когда люди находятся в конфликте», — подчеркнул патриарх и с удовлетворением отметил близость позиций в этом вопросе. Кардинал передал Святейшему братский привет от папы. А далее беседа продолжилась за закрытыми дверями.

На следующий день, 23 августа, кардинал прибыл в Сочи для встречи с российским президентом. Она началась строго по графику. Путин поблагодарил Паролина за теплый прием в Ватикане во время беседы с Папой Римским. «Мы ценим доверительный и конструктивный диалог, который сложился между Святым престолом и Россией. И приветствуем диалог, который начат напрямую между Святым престолом и РПЦ», — заверил российский лидер.

Кардинал отметил, что Ватикан удовлетворен отношениями с Россией. Он также отметил временную передачу мощей святого Николая в Россию. «За это особая благодарность», — сказал Путин. Остальная часть беседы, как и в случае с патриархом, прошла за закрытыми дверями. Но судя по тому, что следующий пункт в графике российского лидера — встреча с президентом Армении — начался вовремя, надолго беседа с кардиналом не затянулась.

Ангел мира

Визит Пьетро Паролина стал очередным этапом в развитии добрых отношений Москвы и Ватикана, начало которым положил в сентябре 2013 года папа Франциск, написав Путину открытое письмо. В своем послании глава католической церкви призвал российского президента и дальше бороться за политическое разрешение конфликта в Сирии. Понтифик заявил, что он с болью в сердце наблюдает за событиями в этой стране. Возможное развитие ситуации причиняет ему страдание, сказал Франциск, отсылая к планам США и Франции нанести удар по Арабской Республике. «Война порождает войну, насилие порождает насилие», — предупреждал понтифик.

В ноябре того же года, а затем и июне 2015 года Путин встречался с Франциском в Ватикане. В ходе последней встречи Папа Римский призвал российского президента приложить «значительные и искренние усилия для того, чтобы добиться мира» на Украине. Во время встречи, продолжавшейся около 50 минут, понтифик и российский президент сошлись во мнении, что для стабилизации обстановки в Донбассе необходимо восстановить атмосферу диалога между сторонами конфликта. Папа и президент обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и выразили озабоченность судьбой христианской общины в этом регионе.

Тогда же Франциск подарил Путину медальон с изображением ангела мира. «Этот ангел выигрывает все войны и призывает к единению всех людей в мире», — сказал понтифик. Путин вручил панно с изображением храма Христа Спасителя. Кроме того, российская сторона подарила Франциску несколько томов православной энциклопедии.

Но самое значительное событие — встреча Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и Папы Римского — произошло в Гаване в феврале 2016 года. «Меня не покидает чувство, что мы встречаемся с вами в правильное время в правильном месте», — сказал патриарх. «Я благодарю Святую Троицу, что такая возможность осуществилась», — ответил Франциск. Центральной темой беседы двух иерархов стали гонения на христиан на Ближнем Востоке.

Ватикан набрался терпения

Среди конкретных результатов визита кардинала в Россию — договор о взаимном безвизовом въезде для владельцев дипломатических паспортов. Такое соглашение подписал замглавы МИД России Алексей Мешков и нунций Ватикана Челестино Мильоре. «Относительно возможных визитов папы, мы, верующие, верим Богу и Святому Духу, которые нам подскажут шаги», — заявил кардинал. Однако и в Ватикане, и в Московском патриархате указали, что папский визит сейчас не стоит в повестке.

Находясь в Москве, кардинал подтвердил: встреча двух иерархов в Гаване дала Москве и Ватикану новый импульс. «Когда итальянские СМИ спрашивали меня о том, какими будут следующие шаги, я им ответил, что одна из христианских добродетелей — терпение. Уверен, что мой визит станет маленьким кирпичиком для нашей дальнейшей дороги», — витиевато закончил он.

Для Кремля заметные отношения с Ватиканом — шанс привлечь внимание к попыткам России стать оплотом морали и традиционных ценностей, контрастирующим со все более секуляризированной Европой, отмечало накануне визита кардинала издание Politico. А также это способ продемонстрировать, что Москва не находится в изоляции, и продолжить отношения с Италией. Для римско-католической церкви более тесные связи с Москвой, продолжает издание, — возможность восстановить свое присутствие после столетия, ознаменованного взлетом и упадком коммунистической идеологии и принудительного атеизма.

Стоит отметить, что в последнее время Владимир Путин уделяет много времени общению с духовными лицами. В конце мая президент присутствовал на церемонии освящения храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре Москвы, расположенном на Большой Лубянке. Выступая на церемонии освящения, президент заявил, что открытие храма спустя сто лет после Октябрьской революции 1917 года является символичным. Он призвал помнить «и светлые, и трагические» страницы истории России. Незадолго до этого Путин приложился к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя.

Тогда же, в конце мая, Путин посетил Рогожскую слободу — поселок, где уже более двух веков живут московские старообрядцы. И это было без преувеличения историческое событие: глава российского государства посетил резиденцию предстоятеля Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилия. 11 июня в день валаамских чудотворцев Сергия и Германа Владимир Путин, как и в 2016 году, приехал в Валаамский монастырь и провел там три дня. «Вы знаете, он давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря. И в плане хозяйственной деятельности помогает, и в решении других вопросов», — объяснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Однако, несмотря на свою приверженность православию, президент всегда с уважением подчеркивает, что Российская Федерация — многоконфессиональное государство. Он регулярно поздравляет российских иудеев с праздником Песах. А буддистов — с Новым годом по лунному календарю — праздником Сагаалган. Учитывая популярность папы Франциска на Западе развитие отношений со Святым престолом может сыграть положительную роль для Москвы. Когда политики оказываются неспособны вести диалог, уповать приходится только на вразумление свыше.

Татьяна Меликян

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