Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах

Президент России Владимир Путин поздравил евреев с праздником Песах. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает сайт Кремля.

«Этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от многовекового рабства. Его древние традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение», — говорится в тексте поздравления.

В эти дни верующие обращаются к истокам и ценностям культурного, духовного наследия иудаизма, основанные «на вечных идеалах справедливости, добра, заботы о ближнем», которые и сегодня имеют непреходящее общечеловеческое значение, подчеркнул глава государства.

Жизнь российских евреев, по его словам, насыщена многими позитивными событиями: создаются новые религиозные, образовательные центры, открываются музеи и выставки. Кроме того, община вносит весомый вклад «в укрепление межнационального и межконфессионального мира в стране, активно участвует в воспитании молодежи».

Песах — один из древнейших иудейских праздников, посвященный главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа — исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.