Стали известны подробности визита Путина в Италию

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Папа Франциск и Владимир Путин

Час продлилась беседа президента России Владимира Путина с Папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин подарил понтифику икону Петра и Павла, а Франциск вручил российскому президенту гравюру с видом Рима, пишет Смирнов.

Накануне представитель Кремля сообщал, что стороны обсудят сирийское урегулирование и обстановку в Донбассе.

Ранее в четверг российский лидер прилетел в Италию. Среди запланированных мероприятий — переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, участие в заседании российско-итальянского форума — диалога гражданских обществ.

Путин встречался с предшественниками Папы Франциска: Иоанном Павлом Вторым в 2000 и 2003 годах и Бенедиктом XVI в 2007-м.

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