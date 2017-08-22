Путин встретится с госсекретарем Ватикана

Президент России Владимир Путин встретится 23 августа с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролина. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает официальный сайт Кремля.

Стороны планируют обсудить ключевые вопросы российско-ватиканских межгосударственных отношений, в том числе в политической и культурно-гуманитарной областях.

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«Предполагается также обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня, прежде всего положению христиан в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, ситуации в Сирии и на Украине», — говорится в сообщении.

Визит кардинала Паролина в Россию начался 21 августа. Согласно программе, в течение трех дней ватиканский иерарх планирует также провести встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

Перед визитом в Москву в интервью РИА Новости госсекретарь Ватикана заявил, что направляется для обсуждения «проблем, связанных с конфликтами, которые терзают многие, слишком многие регионы мира».